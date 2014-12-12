Четверть петербуржцев не сталкивается с проблемами во время поиска работы

Вообще всего проблемы возникают у соискателей, которые рассматривают вакансии сферы искусства и меди, автобизнесе и банковском деле.

У 25% соискателей в Северной столице не возникли финансовые затруднения при поиске работы, либо они были незначительны. Такие данные приводит служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru на основе опроса, который провели в июне среди 7 264 петербуржцев в поиске работы.

При этом, с проблемами недостатка денег столкнулись 30% искавших работу, а ещё 44% признались, что им пока удаётся справляться с настигнувшими их неприятностями.

Отмечается, что наиболее часто подобные проблемы при поиске вакансий испытывают представители рабочих профессий и специалисты сферы искусства и медиа - в каждой из этих категорий положительный ответ на вопрос hh.ru дали по 42%. Похожая ситуация у работников сферы автобизнеса (41%) и банковских служащих (38%). Самая выигрышная позиция оказалась у специалистов по закупкам - 25% из них не испытывает трудностей с финансами при смене работы. Проблема не коснулась также IT-специалистов, финансистов и бухгалтеров (по 15%).

Около 28% респондентов не стали сокращать свои расходы, приобретя новую работу, другие 29% пока отложили затратные покупки, ещё 18% незначительно урезали траты, а 25% - сократили их довольно сильно.

Ранее мы сообщили о том, что вакансии в сфере параллельного импорта появились в Петербурге.

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