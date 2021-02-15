Вакансии в сфере параллельного импорта появились в Петербурге

В частности, в Петербурге требуется логист по мультимодальным перевозкам.

В пятницу, 1 июля, стало известно, что в России появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту. Об этом рассказали в пресс-службе HeadHunter.

В частности, в Петербурге требуется логист по мультимодальным перевозкам. Он будет прорабатывать новые схемы перевозок, в том числе, в рамках параллельного импорта. За эту работу готовы платить от 80 тыс. рублей.

Такие же вакансии есть и в Москве. Там требуется ведущий экономист торговой компании с зарплатой от 100 тыс. и менеджер по закупкам, которому предстоит вести импорт из Европы или Китая. Среди требований — свободный английский язык, а китайский как преимущество.

В пресс-службе отмечают, что в резюме россияне также начали указывать параллельный импорт.

Ранее мы писали, что в Петербурге сокращается уровень безработицы. За неделю в городе открылось почти 6 тыс. новых вакансий.

Фото: Piter.tv

