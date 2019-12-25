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В Петербурге сокращается уровень безработицы
Сегодня, 10:56
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В Петербурге сокращается уровень безработицы

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За неделю в городе открылось почти 6 тыс. новых вакансий.

За неделю в Северной столице сократился уровень безработицы. На данный момент в официальный список Центра занятости входят 17 тыс. 599 безработных горожан. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, увеличилось число вакансий - за 7 дней  работодатели разместили сведения о поиске почти 6 тыс. сотрудников. 

Кроме того, городской Центр занятости насчитывает 26 тыс. объявлений о найме. Вакансии можно найти и на официальном сайте сайте Минтруда "Работа в России" по городу — там их размещено около 40 тыс.

Ранее мы сообщили о том, что в Мариинском дворце проходит заключительное пленарное заседание перед летним отпуском.

Фото: ktzn.gov.spb.ru

Теги: вакансии, санкт-петербург, смольный, уровень безработицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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