В Петербурге сокращается уровень безработицы

За неделю в Северной столице сократился уровень безработицы. На данный момент в официальный список Центра занятости входят 17 тыс. 599 безработных горожан. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Кроме того, увеличилось число вакансий - за 7 дней работодатели разместили сведения о поиске почти 6 тыс. сотрудников.
Кроме того, городской Центр занятости насчитывает 26 тыс. объявлений о найме. Вакансии можно найти и на официальном сайте сайте Минтруда "Работа в России" по городу — там их размещено около 40 тыс.
Ранее мы сообщили о том, что в Мариинском дворце проходит заключительное пленарное заседание перед летним отпуском.
Фото: ktzn.gov.spb.ru
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