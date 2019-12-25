В Мариинском дворце проходит заключительное пленарное заседание перед летним отпуском

Спикер Александр Бельский поблагодарил депутатов за то, что они ушли от "популистских высказываний".

Депутаты Петербурга приняли более 400 нормативно-правовых актов в течение сезона 2021/22. Об этом на заключительном пленарном заседании перед отпуском 29 июня сказал спикер Александр Бельский, передает корреспондент Piter.tv

Он назвал основные законопроекты, которые, по его мнению, были особенно важны. Бельский выделил ряд социальных законов, в частности, введение единовременной выплаты гражданам 90-100 лет к их юбилею, а также введение выплат для малоимущих семей с детьми, у которых есть временная регистрация в Петербурге.

Также депутаты, по словам спикера, утвердили "бюджет прорыва" на 2022 год. Страна и город находятся в непростой ситуации — сначала пандемия, затем санкции. Несмотря на это, Петербург продолжает развиваться, отметил Бельский. По его мнению, городской парламент взял курс на "опережение импортозамещения". Это означает, что ЗакС оперативно принимает законы, которые должны улучшить жизнь граждан и работу бизнеса в сложившейся ситуации. Среди основных направлений — поддержка IT-специалистов, туристической отрасли, промышленности.

Те меры, которые мы предприняли, позволили большинству специалистов [IT] вернуться в отрасль. считает Александр Бельский.

В заключение своей речи председатель поблагодарил всех коллег за совместную работу, "отсутствие популизма". Он призвал их в летний период посещать дворы своего избирательного округа, общаться с жителями.

Напомним, нынешний состав ЗакСа был избран в сентябре 2021 года. В него вошли представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Яблока".

Фото: ЗакС Петербурга