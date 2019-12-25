Бельский поздравил с 93-летием учительницу Владимира Путина из Петербурга

Учительница Путина Вера Гуревич отметила 93-летие, ее поздравил Бельский.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил Веру Гуревич, бывшую учительницу Владимира Путина, с 93-летием. Поздравительная телеграмма была опубликована в мессенджере "Макс".

День рождения педагога пришелся на 10 октября. Гуревич много лет преподавала немецкий язык в ленинградской средней школе № 193 на Басковом переулке и была классным руководителем класса, в котором учился будущий президент России.

Бельский отметил, что учительница воспитала не одно поколение ленинградских школьников, передавая ученикам знания, поддерживая их и помогая определиться с жизненным путем.

Вера Гуревич также является почетным председателем правления региональной общественной организации "Петербургские кадеты".

В завершение поздравления спикер Заксобрания пожелал имениннице здоровья, бодрости духа, благополучия и радостных дней.

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Фото: Magnific