ЗакС Петербурга одобрил законопроект о выплатах долгожителям-юбилярам

Закон вступит в силу 1 января 2022 года.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили законопроект о выплатах людям, которым исполнилось 90, 95 и 100 лет. В итоге 44 голосами принят закон "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", сообщила пресс-службе городского парламента.

Законопроект был внесен губернатором Александром Бегловым Планируется, что на 90-летний юбилей петербуржцы будут получать 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 тысяч, 100-летний — 25 тысяч рублей. Люди, старше 100 лет, смогут получать ежегодно 25 тысяч рублей. Закон вступит в силу 1 января 2022 года.

Ранее ЗакС утвердил проект бюджета Петербурга на 2022-2024 годы в первом чтении.

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