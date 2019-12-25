ЗакС утвердил проект бюджета Петербурга на 2022-2024 годы в первом чтении

Доходы Петербурга в следующем году составят 874 млрд рублей.

Депутаты Петербурга приняли в первом чтении проект бюджета города на 2022 год и плановый 2023-2024 год. Заседание в Мариинском дворце с участием губернатора прошло 27 октября.

Согласно проекту, общий доход города в следующем году составит 874 млрд рублей, расходы — 918,1 млрд, дефицит — 43,8 млрд рублей. Основным источником дохода станет налог на физических лиц (41,5%). Перед властями стоит цель к 2024 году увеличить доходы до 1 трлн рублей.

Больше всего средств планируют выделить на образование, национальную экономику, социальную политику, развитие транспортных систем. В планах Смольного к 2024 году открыть 71 школу, 128 детских садов и 21 офис врачей общей практики, 3 станции метрополитена, повысить качество жизни петербуржцев.

Из 49 депутатов против проекта проголосовал только один, пять воздержались.

Ранее в ЗакСе обсудили основные приоритеты Адресной инвестиционной программы в 2022 году.

Фото: Telegram / Пул78