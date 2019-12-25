В ЗакСе обсудили основные приоритеты Адресной инвестиционной программы в 2022 году

По некоторым направлениям финансирование возрастет почти в 2 раза.

Комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Петербурга одобрила основные параметры Адресной инвестиционной программы на 2022-2024 годы. Об этом 19-го октября сообщила пресс-служба Смольного.

Приоритетными направлениями финансирования в рамках АИП были выбраны развитие метрополитена, сокращение дефицита в объектах социнфраструктуры, строительство дорог и развитие транспортной инфрастуктуры, расширение программы обеспечения жильем городских очередников. Проект представила заместитель главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Юлия Белоусова.

В следующем году на АИП собираются выделить 133,4 млрд рублей. Из них 11,9 млрд рублей потратят на обеспечение жильем детей-сирот и отдельных категорий граждан. 28,3 млрд рублей планируют потратить на метростроение. По сравнению с нынешним годом финансирование возрастет на 180%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что расходы на программу ОМС в Петербурге вырастут 7,4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV