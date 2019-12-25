Расходы на программу ОМС в Петербурге вырастут 7,4 млрд рублей

В Петербурге расходы на программу ОМС вырастут на 7,4 млрд рублей

В среду, 13 октября, представитель губернатора Петербурга Юрий Шестериков заявил, что бюджет, расходуемый на программу ОМС, будет скорректирован. Так, затраты увеличат до 119,1 млрд рублей. Отмечается, что это главная статья расходов, на которую тратится 92% бюджета.

На 1,1 млрд увеличат затраты на организацию дополнительного образования для медицинских работников, касающихся повышения квалификации, покупки и ремонта медицинского оборудования. Таким образом, расходную часть бюджета увеличат до 129 млрд рублей.

Причину корректировки связали со значительным ростом расходов на борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее мы писали, что главная инфекционная детская больница Петербурга начала принимать по 85 детей в сутки.

Фото: Pexels