Главная инфекционная детская больница Петербурга начала принимать по 85 детей в сутки

Маленьких петербуржцев, больных коронавирусом, принимают только два медучреждения.

В октябре заболеваемость детей коронавирусом в среднем выросла на 20%. В связи с этим выросла и нагрузка на лавный детский инфекционный стационар города, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на Смольный.

По сообщению администрации города, в сентября в клиническую больницу № 5 им. Филатова в день в среднем поступало 66 детей, в октябре это число увеличилось до 85. Уточняется, что не меньше 25% заболевших отпускают на домашнее лечение после осмотра врача.

За последнюю неделю в больницу поступило 596 детей, из них около 28% с коронавирусом или пневмонией, остальные пациенты –с другими инфекциями.

Больница имени Филатова может принять 362 ребенка с коронавирусом, а Педиатрический университет всего 15. Пока в них свободны более 15% мест. Число коек могут расширить.

Ранее мы писали, что за сутки от коронавируса привились почти 3 тысячи петербуржцев.

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