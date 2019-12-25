За сутки от коронавируса привились почти 3 тысячи петербуржцев

Запас вакцины в городе составляет 896 656 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 12 октября. Согласно документу, в городе за сутки привились почти 3 тысячи человек.

За прошедшие сутки первично привились 1 012 человек, вторично вакцинировались 1 759 горожан. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 594 168 человек, 1 743 313 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Однако, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета. Губернатор призывает горожан носить маски, соблюдать коронавирусные ограничения и вакцинироваться, чтобы побороть вирус. Поэтому в городе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан.

Фото: Piter.tv