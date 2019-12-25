Решение приняла главный государственный санитарный врач города.

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.

Главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова отметила, что в городе ухудшается эпидемиологическая ситуация. Подъем заболеваемости отмечается с 6 сентября этого года: за прошедшую неделю число госпитализированных с коронавирусом увеличилось на 18%. Также чаще ковидом стали заболевать сотрудники торговли, общепита и сферы услуг.

Поэтому в городе вводят обязательную вакцинацию для сотрудников, работающих в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. Привиться от коронавируса также необходимо сотрудникам общепита, гостиничного и туристического бизнесов, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов. Обязательная вакцинация касается и сотрудников клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, ЖКХ, музеев, библиотек, выставочных залов, театров, кинотеатров и концертных залов. В список попали и сотрудники компаний, занимающихся перевозкой пассажиров.

Первую прививку необходимо сделать до 15 ноября, вторую — до 15 декабря. Число вакцинированных сотрудников должно быть не менее 80%.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец предупредил горожан о возможных коронавирусных ограничениях. Он также заявил, что поддержит новые ограничения из-за высокого числа заразившихся.

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