Глава комздрава поддержал ограничение передвижений

В случае необходимости, решение примут незамедлительно.

В ходе пресс-конференции ТАСС председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец предупредил горожан о возможных коронавирусных ограничениях. Он также заявил, что поддержит новые ограничения из-за высокого числа заразившихся.

По словам чиновника, меры могут коснуться обязательной вакцинации и ограничений передвижения. В случае необходимости, решение примут незамедлительно. Однако все запреты вводятся по решению Роспотребнадзора.

Любое ограничительное мероприятие, которое приведёт к снижению заболеваемости, должно быть введено и мной будет поддержано. Дмитрий Лисовец

Ранее мы писали, что Ленобласть вводит новые ковидные ограничения/

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