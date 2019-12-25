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Глава комздрава поддержал ограничение передвижений
Сегодня, 9:28
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Глава комздрава поддержал ограничение передвижений

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В случае необходимости, решение примут незамедлительно.

В ходе пресс-конференции ТАСС председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец предупредил горожан о возможных коронавирусных ограничениях. Он также заявил, что поддержит новые ограничения из-за высокого числа заразившихся. 

По словам чиновника, меры могут коснуться обязательной вакцинации и ограничений передвижения. В случае необходимости, решение примут незамедлительно. Однако все запреты вводятся по решению Роспотребнадзора.

Любое ограничительное мероприятие, которое приведёт к снижению заболеваемости, должно быть введено и мной будет поддержано.

Дмитрий Лисовец

Ранее мы писали, что Ленобласть вводит новые ковидные ограничения/

Фото: Pexels

Теги: комздрав, коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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