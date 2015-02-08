Ленобласть вводит новые ковидные ограничения

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

В понедельник, 11 октября, Ленинградская область вводит новые коронавирусные ограничения, сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующее постановление уже обновлено.

Самое главное ограничение состоит в том, что QR-код в регионе обретает статус пропуска и подтверждает прохождение вакцинации, а также факт заболевания, перенесенного менее полугода назад.

Начиная с пятницы, 15 ноября, в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес будут пускать только с документом о вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тестом. Все организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. То же самое касается работников в сфере транспорта и социальных работников.

Массовые мероприятия сократили по численности участников: в "красной" зоне – до 300 человек, в "желтой" – до 500, в "зеленой" – до 1000. Ночные клубы и общепит в желтых зонах может работать при 75% заполняемости.

Ранее мы писали, что в петербургских стационарах лежат более 6,5 тысяч больных коронавирусом.

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