В петербургских стационарах лежат более 6,5 тысяч больных коронавирусом

За сутки в стационары поступили 333 человека, а выписались 122 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 11 октября. Согласно документу, в стационарах лежат 6 533 человека с коронавирусом и пневмониями.

Сегодня в коронавирусных больницах свободно 37,57% коечного фонда (накануне – 40%). В стационарах находятся 6 533 человека, из них 594 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 266 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат также 316 человек, в "Заре" – 635 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 160 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 30 179 человек.

В городе продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В связи с этим в Петербурге могут ввести новые ограничения. Ограничения могут коснуться и пожилых людей.

Фото: Piter.tv