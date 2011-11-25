В Петербурге могут ввести новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

В Петербурге могут ввести новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом 8 октября на пресс-конференции в ТАСС заявил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец,

По мнению Лисовца, ограничения смогут снизить заболеваемость ковидом. Также в Петербурге могут ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы снизить риск заболевания пожилых граждан.

Возглавляя комитет по здравоохранению, я могу сказать, что любое ограничительное мероприятие, которое приведёт к снижению заболеваемости, должно быть введено и будет мною поддержано: будь то ограничение передвижения или обязательная вакцинация для каких-то категорий жителей, медработников, работников сферы образования. Если ситуация этого будет требовать, решение будет приниматься незамедлительно. Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Петербурга

В городе продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В связи с этим городские стационары возобновляют прием больных ковидом. К примеру, Боткинская больница ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом. Седьмой павильон "Ленэкспо" возобновляет прием больных COVID-19. Также для приема пациентов с COVID-19 задействуют новый корпус-трансформер больницы №33 в Колпино. Еще в двух петербургских больницах развернут койки для пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.tv