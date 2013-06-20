В Петербурге допустили ужесточение ограничений для пожилых горожан

В Смольном не удовлетворены темпами вакцинации среди пожилого населения.

В Петербурге могут ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы снизить риск заболевания пожилых граждан. Об этом сказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в "ТАСС", посвященной вакцинации против гриппа и COVID-19.

На данный момент вакцинация среди граждан 60+ недостаточная, она составляет около 40% — 526 тысяч человек. Если граждан не удастся убедить сделать прививку, придется перейти к ограничительным мерам, сказал Лисовец.

Напомним, что в "первую волну" коронавируса пожилых граждан просили соблюдать режим самоизоляции на протяжении нескольких месяцев. За это пенсионеры получили по 2 тысячи рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге против гриппа привито более 1,2 млн человек.

Фото: Piter.TV