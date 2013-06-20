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В Петербурге допустили ужесточение ограничений для пожилых горожан
Сегодня, 15:47
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В Петербурге допустили ужесточение ограничений для пожилых горожан

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В Смольном не удовлетворены темпами вакцинации среди пожилого населения.

В Петербурге могут ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы снизить риск заболевания пожилых граждан. Об этом сказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в "ТАСС", посвященной вакцинации против гриппа и COVID-19.

На данный момент вакцинация среди граждан 60+ недостаточная, она составляет около 40% — 526 тысяч человек. Если граждан не удастся убедить сделать прививку, придется перейти к ограничительным мерам, сказал Лисовец. 

Напомним, что в "первую волну" коронавируса пожилых граждан просили соблюдать режим самоизоляции на протяжении нескольких месяцев. За это пенсионеры получили по 2 тысячи рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге против гриппа привито более 1,2 млн человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирусные ограничения, пожилые люди
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Буторин Валерий
Сегодня 16:39

Идиотизм шкалит... Может быть Господин Беглов выплатит  из бюджета города компенсацию за потери при ограничении пенсионерам.. Или что в Смольном думают что пенсионеры живут счастливо на миниальные пенсии.. Да большинство наших пенсионеров пашут - как папа Карло - чтобы выжить в этой стране.. Большая часть пенсионеров работает до последнего дня своей жизни....

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