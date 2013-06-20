В Петербурге допустили ужесточение ограничений для пожилых горожан

В Петербурге могут ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы снизить риск заболевания пожилых граждан. Об этом сказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в "ТАСС", посвященной вакцинации против гриппа и COVID-19.
На данный момент вакцинация среди граждан 60+ недостаточная, она составляет около 40% — 526 тысяч человек. Если граждан не удастся убедить сделать прививку, придется перейти к ограничительным мерам, сказал Лисовец.
Напомним, что в "первую волну" коронавируса пожилых граждан просили соблюдать режим самоизоляции на протяжении нескольких месяцев. За это пенсионеры получили по 2 тысячи рублей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге против гриппа привито более 1,2 млн человек.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Идиотизм шкалит... Может быть Господин Беглов выплатит из бюджета города компенсацию за потери при ограничении пенсионерам.. Или что в Смольном думают что пенсионеры живут счастливо на миниальные пенсии.. Да большинство наших пенсионеров пашут - как папа Карло - чтобы выжить в этой стране.. Большая часть пенсионеров работает до последнего дня своей жизни....