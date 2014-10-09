В Петербурге против гриппа привито более 1,2 млн человек

Вакцинироваться против гриппа можно в любой городской поликлинике.

В Петербурге против гриппа привились более 1,2 млн петербуржцев, в том числе 145 тысяч детей, 4 тысячи беременных женщин и 270 тысяч человек, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

В четверг, 7 октября, в Смольном состоялось совещание Чрезвычайной санитарной противоэпидемической комиссии, в котором приняли участие вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, главный санитарный врач города Наталия Башкетова, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и главы администраций городских районов. По словам Эргашева, в настоящее время важно, чтобы "петербуржцы были привиты не только от коронавируса, но и от гриппа. Первоочередное внимание необходимо уделить детям и людям старшего возраста".

Вакцинироваться против гриппа можно в любой городской поликлинике. Также в городе работают 280 прививочных бригад и 60 мобильных прививочных пунктов.

Кроме того, в Петербурге вакцинируют против полиомиелита детей в возрасте до 5 лет, которые не были привиты в установленные сроки. До 1 декабря от полиомиелита будут вакцинированы и ревакцинированы более 8 тысяч малышей.

Ранее стало известно, что испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа в РФ начнутся в 2022 году.

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