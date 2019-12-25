Он начнет принимать больных коронавирусом уже с этой пятницы, 8 октября.

Седьмой павильон "Ленэкспо" возобновляет прием больных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн.

Он начнет принимать больных коронавирусом уже с этой пятницы, 8 октября. В корпусе развернут 400 инфекционных коек. Но, если потребуется, коечный фонд могут расширить. Корпус будет открыт для больных с легкой формой ковида. Также с 7 октября откроются 110 коронавирусных коек в Александровской больнице.

Больных с тяжелой формой коронавируса принимают в пятом павильоне госпиталя. В настоящее время в корпусе свободно 50 коек из 295.

В Петербурге продолжает расти заболеваемость и госпитализация больных с коронавирусом и пневмониями. В связи с этим городские стационары возобновляют прием больных ковидом. К примеру, Боткинская больница ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.tv