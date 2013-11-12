Боткинская больница ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом

Медучреждение практически полностью заполнено.

Инфекционная больница имени Боткина ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал главврач медучреждения Денис Гусев.

По словам Гусева, число госпитализаций существенно выросло за последние две недели. Еще в конце августа – начале сентября ежедневно больница принимала 25-30 пациентов с ковидом, сегодня же – 60 пациентов в день.

На сегодняшний день мы практически полностью заполнены и живем за счет выписки. Выписали сегодня 50 человек – мы 50 новых пациентов положили. И так – каждый день. Денис Гусев, главный врач инфекционной больницы имени Боткина

Тем временем в Петербурге вновь уменьшилось количество свободных коек для больных COVID-19 – свободны 22,05% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом, накануне – 26,31%. В настоящее время в больницах находятся 5 747 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 26 267 человек.

Фото: Piter.tv