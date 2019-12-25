В Петербурге вновь уменьшилось количество свободных коек для больных COVID-19

В стационарах свободны 22,05% инфекционных коек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 5 октября. Согласно документу, в Петербурге свободны 22,05% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом, накануне – 26,31%.

Однако в городе уменьшилось число госпитализированных с ковидом. За сутки в стационары поступили 258 петербуржцев (накануне – 275 человек), а выписались 93 человека.

В настоящее время в больницах находятся 5 747 человек, из них 529 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 249 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 260 человек, в "Заре" – 602 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 33 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 26 267 человек.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 894 новых случая заболевания коронавирусом (накануне – 2 198), выздоровели 1 567 человек, 58 человек ушли из жизни.

Ранее губернатор рассказал, когда в Петербурге закончится эпидемия коронавируса.

Фото: Piter.tv