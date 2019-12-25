Губернатор рассказал, когда в Петербурге закончится эпидемия коронавируса

Она закончится тогда, когда в городе сформируется надежная иммунная прослойка.

Эпидемия коронавируса закончится тогда, когда в Петербурге сформируется надежная иммунная прослойка. Об этом 4 октября в эфире "Радио Россия" рассказал губернатор Александр Беглов.

Беглов отметил, что главную опасность создает непривитое взрослое население. На сегодня в городе первично привились 1 572 724 человека, а 1 697 908 человек полностью завершили цикл вакцинации. Однако, по словам главы Северной столицы, из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета. Губернатор призывает горожан носить маски, соблюдать коронавирусные ограничения и вакцинироваться, чтобы побороть вирус.

Напомним, в Петербурге увеличили план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек. Необходимо привить от коронавируса 65% населения.

Фото: Piter.tv