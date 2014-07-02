Почти 1,7 млн петербуржцев закончили цикл вакцинации

В городе 1 697 908 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 4 октября. Согласно документу, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 572 724 человека, а 1 697 908 человек полностью завершили цикл вакцинации.

А вот суточное число вакцинированных от ковида в городе вновь уменьшилось. За прошедшие сутки первично привились 1 313 человек, вторично вакцинировались 2 932 петербуржца. Только по данным на 3 октября, за сутки первую прививку от коронавируса сделали 3 200 тысячи человек.

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от ковида. Напомним, с 1 октября в городе в силу вступили новые требования к вакцинации сотрудников.

Фото: Piter.tv