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Почти 1,7 млн петербуржцев закончили цикл вакцинации
Сегодня, 16:15
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Почти 1,7 млн петербуржцев закончили цикл вакцинации

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В городе 1 697 908 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 4 октября. Согласно документу, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 572 724 человека, а 1 697 908 человек полностью завершили цикл вакцинации.

А вот суточное число вакцинированных от ковида в городе вновь уменьшилось. За прошедшие сутки первично привились 1 313 человек, вторично вакцинировались 2 932 петербуржца. Только по данным на 3 октября, за сутки первую прививку от коронавируса сделали 3 200 тысячи человек. 

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от ковида. Напомним, с 1 октября в городе в силу вступили новые требования к вакцинации сотрудников.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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