В Петербурге около 1,7 человек завершили вакцинацию от коронавируса

Записаться на прививку можно по номеру "122" или на сайте "Здоровье петербуржца".

В Северной столице за последние 24 часа первую прививку от коронавируса сделали 3,2 тыс. человек. Таким образом, в городе первый компонент вакцины получили более 1,5 млн жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Известно, что за этот же период времени вторую дозу препарата от COVID-19 получили свыше 8,2 тыс. горожан. Теперь в Петербурге полностью вакцинировались 1,6 млн людей.

Запас вакцины на сегодня составляет 900 790 ампул. Привиться можно в одном из 174 медицинских пунктов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге проходит вакцинация против гриппа.

Фото: Piter.tv