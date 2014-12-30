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В Петербурге около 1,7 человек завершили вакцинацию от коронавируса
Сегодня, 16:42
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В Петербурге около 1,7 человек завершили вакцинацию от коронавируса

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Записаться на прививку можно по номеру "122" или на сайте "Здоровье петербуржца".

В Северной столице за последние 24 часа первую прививку от коронавируса сделали 3,2 тыс. человек. Таким образом, в городе первый компонент вакцины получили более 1,5 млн жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Известно, что за этот же период времени вторую дозу препарата от COVID-19 получили свыше 8,2 тыс. горожан. Теперь в Петербурге полностью вакцинировались 1,6 млн людей. 

Запас вакцины на сегодня составляет 900 790 ампул. Привиться можно в одном из 174 медицинских пунктов. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге проходит вакцинация против гриппа.

Фото: Piter.tv

 

Теги: 122, вакцинация, здоровье, коронавирусная статистика, оперативный штаб
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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