В Петербурге проходит вакцинация против гриппа

В текущем сезоне применяются вакцины: Ультрикс Квадри - для детского и взрослого населения и Совигрипп - для взрослого населения.

В субботу, 2 октября, В Петербурге в рамках национального календаря прививок планируется привить 3 миллиона 230 тысяч человек в этом году, что составляет 60 % от населения города. Это на 19,6% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Петербурга, важно соблюдать масочный режим и противоэпидемические меры. чтобы уберечься от инфекций.

Почти 20% жителей уже привиты от гриппа, что составляет 1 миллион 66 тысяч человек. Отметим, что в государственных поликлиниках и большинстве передвижных пунктов, где прививают от коронавируса, можно сделать прививку от гриппа.

Всего за пять недель в этой категории привито 271 тысяча человек - 36% от числа состоящих на учете. Всего на этой неделе работали 287 прививочных бригад на 389 объектах – в поликлиниках, на предприятиях, в передвижных пунктах.

Передвижные прививочные пункты работали у 27 станций метрополитена, железнодорожного вокзала в Колпино, дома бытовых услуг в Кронштадте, у двух торгово-развлекательных комплексов и МФЦ Невского района, в ТК "Жемчужная плаза" Красносельского района и поселке Славянка Пушкинского района.

В текущем сезоне применяются вакцины: Ультрикс Квадри - для детского и взрослого населения. Она может быть использована для иммунизации детей с 6 месячного возраста и взрослых без ограничения возраста из групп риска (в том числе беременных женщин), и Совигрипп - для взрослого населения.

Ранее в пометах петербургских голубей нашли возбудитель орнитоза.

Фото: Piter.tv

