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В пометах петербургских голубей нашли возбудитель орнитоза
Сегодня, 20:05
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В пометах петербургских голубей нашли возбудитель орнитоза

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Специалисты рекомендуют горожанам не подкармливать голубей.

В пометах петербургских голубей нашли возбудитель орнитоза. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории.

Ветеринары исследовали пять образцов голубиного помета, в каждом из которых обнаружен генетический материал Chlamydophila psittaci (возбудитель орнитоза). Специалисты рекомендуют горожанам не подкармливать голубей. Поскольку источником заражения человека этой болезнью является больная птица.

Орнитоз – не единственное заболевание, которым можно заразиться от птиц. В этот список также вошли птичий грипп, туберкулез и сальмонеллез. Результаты исследований специалисты передали в Россельхознадзор, а также внесли государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста". 

Ранее мы писали, что на полках петербургских магазинов нашли заражённое мясо курицы.

Фото: pexels.com

Теги: голуби, исследования, орнитоз
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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