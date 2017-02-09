На полках петербургских магазинов нашли заражённое мясо курицы

5/10 полуфабрикатов из мяса птицы не отвечают обязательным требованиям, в том числе по безопасности.

На прилавках петербургских магазинов обнаружено мясо курицы с повышенным содержанием микроорганизмов. Об этом сообщили в пресс-службе сообщества "Общественный контроль". Так, 5/10 полуфабрикатов из мяса птицы не отвечают обязательным требованиям, в том числе по безопасности. В курице двух известных птицефабрик обнаружены листерии.

Наличие в мясе птицы листерий свидетельствует о нарушении санитарных норм либо на производстве, либо при транспортировке, переупаковке или хранении продукции. Листерии опасны для человека, и во всем мире этот возбудитель находится под особым вниманием контролирующих организаций, ведь причиной 70–75% случаев заболеваний листериозом становятся именно мясные продукты. Светлана Щепеткина, руководитель научного консультационного центра СПБ государственной академии ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук

Избыточное количество микроорганизмов найдено в курином филе ТМ "Ясные зори" в магазине "О"кей" на проспекте Маршала Жукова, грудке с кожей от компании "Адепт. Великий Новгород", "Куриная ферма. Свежий новгородский продукт" из "Перекрестка" на Ленинском проспекте. Безопасными и соответствующими требованиям к маркировке признаны полуфабрикаты пяти торговых марок: ТМ "Роскар" "Вкуснее не бывает!", ТМ "Птицефабрика СЕВЕРНАЯ", ТМ "Приосколье", ТМ "Первая свежесть" и "То, что надо!".

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Фото: Piter.tv