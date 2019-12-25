Гинзбург посоветовал исключить из питания при постковиде сахар, картофель и рис

По словам медика, при постковидном синдроме в организме повышается воспалительная активность.

При постковидном синдроме запрещено употреблять продукты, провоцирующие воспаления. Об этом URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По словам медика, при постковидном синдроме в организме повышается воспалительная активность. При данном синдроме из своего рациона стоит исключить сахар, картофель, рис. Также стоит отказаться от масла, маргарина, красного мяса, сосисок, сарделек.

Лучше употреблять продукты, богатые жирными кислотами. Это морская рыба, оливковое масло. Также не стоит забывать о фруктах, ягодах, кисломолочных продуктах.

Ранее диетолог рассказала о вредных кисломолочных продуктах. По словам специалиста, йогурты и творожки с различными добавками лучше относить к десертным блюдам, так как в них много углеводов. По словам специалиста, чем больше в продукции сахара, тем хуже из нее будет усваиваться кальций.

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