Диетолог рассказала о вредных кисломолочных продуктах

По словам специалиста, йогурты и творожки с различными добавками лучше относить к десертным блюдам, так как в них много углеводов.

Не все кисломолочные продукты являются одинаково полезными. Об опасной для здоровья продукции изданию "Ридус" рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По словам специалиста, йогурты и творожки с различными добавками лучше относить к десертным блюдам, так как в них много углеводов. По словам специалиста, чем больше в продукции сахара, тем хуже из нее будет усваиваться кальций.

Кроме того, большую пользу здоровью не несут обезжиренные кисломолочные продукты, так как для правильной консистенции в них часто добавляют крахмал. Такие продукты не дают насыщения, а только поднимают уровень глюкозы в крови.

Сметану диетолог не советует исключать из рациона, ее стоит выбирать с жирностью 10-15%.

Для полноценного рациона Дарья Русакова советовала чередовать разные кисломолочные продукты тогда будет достигнут максимальный эффект для здоровья.

Ранее российский врач-диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности ежедневного употребления творога.

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