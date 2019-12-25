Врач предупредила об опасности ежедневного употребления творога

Творог может задерживать жидкость в организме.

Ежедневное употребление 200 граммов творога может обернуться проблемами с почками. Об этой в разговоре с изданием "Ридус" рассказала российский врач-диетолог Дарья Русакова.

Специалист пояснила, что чрезмерное употребление этого молочного продукта может привести к задержкам жидкости в организме и почечной недостаточности.

Медик в целом посоветовала не злоупотреблять молочными продуктами. Можно на выбор выпить стакан кефира или съесть 125 граммов натурального йогурта, или выпить стакан нежирной ряженки.

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