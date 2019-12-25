Названы самые вредные продукты для завтрака

На завтрак нужно есть продукты, богатые клетчаткой и белком.

Популярные продукты для завтрака могут нести больше вреда, чем пользы. Диетологи рассказали, какие блюда являются самыми вредными. Диетологи американской компании 1to1fitness назвали не самые полезные завтраки

На завтрак нужно есть продукты, богатые клетчаткой и белком. Но один из самых популярных завтраков – сухие хлопья, которые по мнению диетологов содержат повышенное количество сахара. Такой завтрак на постоянной основе может привести к диабету или ожирению. Также специалисты советуют не есть вафли или блины по утрам, потому что они также только повышают уровень сахара в крови.

Тосты с маргарином или спредом также принесут больше вреда, так как в таком завтраке присутствуют трансжиры. Что касается обезжиренных сладких йогуртов, то часто в них даже больше сахара, чем в сопоставимой порции мороженого.

Ранее ученые рассказали об опасности отказа от завтрака.

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