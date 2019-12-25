Ученые рассказали об опасности отказа от завтрака

У таких людей может наблюдаться недостаток питательных веществ в организме.

Американские ученые выяснили, что у людей, которые пропускают завтрак, может наблюдаться дефицит питательных веществ: кальция и железа. Статья была опубликована в журнале Proceedings of the Nutrition Society.

Исследователи из Университета штата Огайо проанализировали данные 30 тыс. 889 американцев в возрасте от 19 лет. Все они принимали участие в исследовании National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) с 2005 по 2016 год. Участники составляли отчеты о приеме пищи.

Стало известно, что завтрак пропускали из них около 4924 человек. Затем ученые перевели информацию о приемах пищи в приблизительное количество питательных веществ. Выяснилось, что эти люди получали меньше витаминов. Наблюдался недостаток фолиевой кислоты, кальция, железа, витаминов B2, B3, C и D.

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