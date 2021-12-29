Ученые создали материал в два раза прочнее стали

Предполагается, что его будут использовать для создания очень прочных телефонов и других гаджетов.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали новый материал 2DPA-1. По сути это новый вид пластика, который в два раза прочнее стали. Исследователи отмечают, что материал может проводить электричество и он непроницаем для глаз. Предполагается, что с помощью данного материала можно будет создавать сверхпрочные телефоны и другие гаджеты. Статья опубликована в журнале Nature.

Стало известно, что исследователи создали еще один материал, который способен все сделать более прочным, включая смартфоны и строительные материалы. Специалисты смогли разработать уникальный процесс полимеризации, позволяющий мономерам собираться в двумерные листы. Этот лист может быть нанесен поверх различных объектов в качестве защитного покрытия.

Отмечается, что 2DPA-1 лучше подходит для производства термобарьерных покрытий. Этот материал способен предотвратить окисление, ржавление, а также гниение. Этот материал можно продавать в виде краски.

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