В Нидерландах нашли более опасный и заразный штамм ВИЧ

Ранее неизвестный вариант назвали VB.

Ученые из Института больших данных Оксфордского университета нашли в Нидерландах более опасный и заразный штамм ВИЧ. Он получил название VB. Статья опубликована в журнале Science.

Мутация была найдена в результате анализа образцов крови ВИЧ-инфицированных европейцев из Уганды. У 17 человек нашли ранее неизвестный штамм. Из них 15 человек живут в Нидерландах, по этой причине специалисты изучили 6,7 тыс. проб крови, взятые у ВИЧ-положительных нидерландцев. В результате выявили еще 92 носителя нового штамма ВИЧ.

Вирусная нагрузка у зараженных VB-вариантом ВИЧ была в несколько раз выше, чем у инфицированных уже известными вариантами вируса. У людей с новым вариантом ВИЧ риск развития СПИДа тоже оказался выше, выше риск передачи инфекции. Однако иммунная система приходила в норму после антиретровирусной терапии.

Ученые выяснили, что VB-штамм в Нидерландах появился в конце 1980-х- начале 1990-х годов. В начале 2000-х годов он стал распространяться и делал это быстрее других штаммов, однако после 2010 года распространение его пошло на спад.

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