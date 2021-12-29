Ученые выяснили, что мозг для визуализации окружающего мира использует картинку из прошлого

Воспринимается мир человеком с 15-секундной задержкой.

Ученые из Калифорнии провели исследование и пришли к выводу, что мозг человека при визуализации окружающего мира использует картинку из прошлого. Задержка восприятия мира составляет порядка 15 секунд. Статья была опубликована в журнале Science Advances.

В исследовании говорится, что вся информация, которую человек воспринимает при помощи глаз, делится на череду мимолетных фрагментов. Большинство моментов просто не запоминается, в основном последние 15 секунд. Отмечается, что человеку не нужно помнить все для представления общего мира, достаточно ярких впечатлений из прошлого. Именно так работает человеческий мозг.

Получается, что информация воспринимается по среднему арифметическому значению, воспринимается в основном та, которая поступила 15 секунд назад. Таким образом можно сказать, что мозг не видит настоящего времени.

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