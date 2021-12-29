Ученые могут предсказать уровень креативности человека

Сделать это удалось с помощью МРТ.

Ученые из Парижского института мозга с коллегами из Израиля и Австрии провели исследование и установили связь между связь между склонностью человека к творчеству, структурой семантической памяти и связью между различными участками мозга. Так, с помощью МРТ ученые смогли предсказать уровень креативности человека. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Оказалось, отдаленные понятия новыми способами помогает организация связей в семантической памяти. Она может различаться у людей.

Однако мозговые механизмы, лежащие в основе взаимосвязи между организацией семантической памяти и креативностью, еще предстоит изучить, – говорится в статье.

Так, порядка 100 испытуемых прошли тест на оценку креативности в повседневной жизни. Интерес учитывался к восьми видам творческой деятельности и достижения в них. Это, например, литература, кулинария, театр. Участникам эксперимента предлагалось оценить от нуля до ста степень родства 35 различных понятий. Это получается 595 пар.

Выяснилось, что организация сетей семантической памяти предсказывает индивидуальную креативность в реальной жизни.

Ранее ученые увидели меньший риск попасть в больницу при "омикроне", чем при других штаммах.

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