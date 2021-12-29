Португальцы изучили риски людей при заражении "омикроном" и "дельтой".

Ученые увидели меньший риск попасть в больницу при "омикроне", чем при других штаммах, включая "дельту". ОБ этом сообщили в издании RTP португальские представители из Института здравоохранения имени Рикардо Жорже и Директората здравоохранения. Исследовательская работа проводилась в стране в декабре 2021 года.

На 100 человек, госпитализированных с дельта-вариантом, только 25 были бы госпитализированы, если бы у них был омикрон-вариант — независимо от возраста, пола, статуса вакцинации и ранее перенесенного заболевания. авторы научной работы

В документе говорится о том, что заразившиеся "омикроном" пациенты все же попадают в инфекционную больницу, однако эти люди проводят там меньше времени, чем пациенты с дельта-штаммом. У них также сокращается риск смерти от ковида. При этом южноафриканский вариант ковида способен лучше "обходить защиту", которую человеку предоставляет полная вакцинация.

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Фото: Piter.tv

