Ученые из США рассказали о негативном последствии ковида на мозг человека.

Американские ученые выявили у перенесших COVID-19 изменения в мозгу как при болезни Альцгеймера. О результатах иностранного исследования рассказали журналисты научного издания Alsheimer"s and Dementia. Специалисты изучили схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Сотрудники Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета заметили, что ковид негативно сказывается на работе рианодиновых рецепторов. Они отвечают в организме человека за образование дефектных нейрофибриллярных клубков - это такие скопления белка, которые обнаруживаются в мозгу при болезни Альцгеймера.

Дефектные рианодиновые рецепторы вовлекаются в различные патогенные процессы. Речь идет как о сердечно-сосудистых заболеваниях, так как негативной реакцией мозга на стресс, болезнь Альцгеймера.

Мы обнаружили эти поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу. Эндрю Маркс, руководитель программы, доктор медицинских наук

Исследователи из США пришли к выводу о том, что иммунный ответ организма пациента после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге. В свою очередь этот процесс приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.

Ученые выяснили, что мозг человека подсознательно различает даже очень похожие звуки.

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