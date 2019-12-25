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Учащенное сердцебиение негативно влияет на принятие решений
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Учащенное сердцебиение негативно влияет на принятие решений

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Эксперимент провели на обезьянах.

Ученые из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай (США) выяснили, что состояние возбуждения негативно влияет на принятие решений человек. Статья была опубликована в PNAS.

В состоянии возбуждения у человека повышается артериальное давление и пульс, учащается и сбивается дыхание. Ученые решили провести эксперимент и понять, как эти процессы регулируются в мозге человека на уровне нейронов.

Было проведено два эксперимента. В первом обезьянам в возбужденном состояниее предложили выбрать между большой упаковкой сока и средней. Все они выбрали большую упаковку. Ученые следили за активностью в орбитофронтальной коре мозга обезьян и дорсальной передней поясной.

А вот во втором эксперименте ученые стимулировали у обезьян отел страха в мозге. В этом случае обезьяны решение принимали намного дольше.

Ранее мы писали, что Путин согласился отложить вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на год. 

Фото: pixabay 

Теги: возбужденное состояние, мозг человека
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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