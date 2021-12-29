Ученые выяснили, что помогает человеку стать более креативным

Ученые проверили технику, которой якобы пользовался изобретатель Томас Эдисон.

Ученые из Парижского университета провели исследование и выяснили, что дремота помогает находить творческие решения для однообразных задач, то есть стать более креативным.

Отмечается, что исследователи проверили технику, которой якобы пользовался изобретатель Томас Эдисон. Говорят, что он сидел в кресле, а в руках держал стальные шары. Получается, что если изобретатель засыпал, то стальные шары с грохотом падали на пол и он просыпался. Находясь в "сумеречном состоянии" между сном и бодрствованием, Эдисон быстро записывал гениальные идеи, которые приходили ему в голову.

Ученые решили проверить этот метод и пришли к выводу, что он работает. Испытуемые, которые дремали в перерывах между решением множества простых задач, чаще "изобретали" простой метод решения, основанный на скрытой в задачах закономерности.

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