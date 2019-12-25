Биологи выяснили, что латимерии мог жить до 100 лет

Это в пять раз выше, чем предполагали ученые.

Биологи из Франции обнаружили, что латимерии могут прожить до 100 лет. Это сопоставимо с тем, сколько живут самые долгоживущие рыбы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института эксплуатации моря (Франция) Келиг Махе, что эти рыбы в размерах увеличиваются медленнее остальных морских рыб.

Биологи выяснили, что латимерии могут жить до 100 лет, изучая структуру их чешуи.

Ранее мы писали, что музыка играет большую при формировании воспоминаний. Ученые пришли к выводу, что с помощью музыки можно разработать нефармацевтические методы лечения людей, страдающих от деменции.

Фото: pixabay