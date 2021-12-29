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В древней Месопотамии использовали боевых ослов-гибридов
Сегодня, 15:56
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В древней Месопотамии использовали боевых ослов-гибридов

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Они использовали их как ездовых животных.

Ученые из Института Жака Моно выяснили, что в древней Месопотамии шумеры использовали боевых ослов-гибридов как ездовых животных. Статья была опубликована в журнале Science Advances.

Ранее ученые не понимали, каких ездовых животных использовали в древней Месопотамии, согласно изображениям и текстам, возраст которых составляет 4,5 тыс. лет. Дело в том, что лошадей человек одомашнил немного позже.

На некоторых клинописных табличках написано о популярном дорогостоящем животном "кунга", которых иногда запрягали в боевые колесницы.

В ходе научного проекта исследовали изучили генотип зверей из захоронения Умм эль-Марра в северной Сирии. В результате оказалось, что останки принадлежат гибридам домашнего осла и кулана.

Ранее мы сообщали, что наполнитель для кошачьего туалета может задерживать парниковый газ из воздуха. 

Фото: pixabay 

Теги: боевые ослы-гибриды, французские ученые
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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