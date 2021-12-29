Наполнитель для кошачьего туалета может задерживать парниковый газ из воздуха

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) провели исследование и пришли к выводу, что дешевый наполнитель для кошачьего туалета может спасти Землю от опасного газа метана. Исследование было опубликовано на сайте института.
Так, в состав кошачьего наполнителя входит глиняный абсорбент. Ученые отмечают, что этот компонент улавливает метан из атмосферы даже в маленькой концентрации.
В рамках эксперимента исследователи обработали глину медью и поместили ее в нагретую до 300 градусов Цельсия реакционную трубу. Наполнитель смог уловить частицы метана из воздуха, а также переработать его в углекислый газ.
По мнению ученых, данный метод более выгоден по сравнению с современными механизмами. Дело в том, что в данном случае нет необходимости использовать дорогие металлы и нагревание до 600 градусов.
Ранее мы сообщали, что недра Земли остывают быстрее, чем считалось ранее.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все