Наполнитель для кошачьего туалета может задерживать парниковый газ из воздуха

В составе наполнителя содержится глиняный абсорбент.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) провели исследование и пришли к выводу, что дешевый наполнитель для кошачьего туалета может спасти Землю от опасного газа метана. Исследование было опубликовано на сайте института.

Так, в состав кошачьего наполнителя входит глиняный абсорбент. Ученые отмечают, что этот компонент улавливает метан из атмосферы даже в маленькой концентрации.

В рамках эксперимента исследователи обработали глину медью и поместили ее в нагретую до 300 градусов Цельсия реакционную трубу. Наполнитель смог уловить частицы метана из воздуха, а также переработать его в углекислый газ.

По мнению ученых, данный метод более выгоден по сравнению с современными механизмами. Дело в том, что в данном случае нет необходимости использовать дорогие металлы и нагревание до 600 градусов.

Ранее мы сообщали, что недра Земли остывают быстрее, чем считалось ранее.

Фото: pixabay