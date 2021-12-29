Недра Земли остывают быстрее, чем считалось ранее

Для выяснения этого факта ученые проанализировали минерал, который широко распространен между поверхностью Земли и её недрами.

Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе провели исследование и выяснили, что недра Земли остывают быстрее, чем предполагалось ранее.

Так, исследователи проанализировали широко распространенный между поверхностью Земли и ее недрами минерал. Он проводит и отдает тепло. Выяснилось, что Земля остывает быстрее, чем считалось ранее. Речь идет про минерал бриджманит.

Эта измерительная система позволила нам показать, что теплопроводность бриджманита примерно в 1,5 раза выше, чем предполагалось. Это говорит о том, что поток тепла из ядра в мантию также выше, чем считалось ранее, — сообщили ученые.

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