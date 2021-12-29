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Недра Земли остывают быстрее, чем считалось ранее
Сегодня, 12:21
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Недра Земли остывают быстрее, чем считалось ранее

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Для выяснения этого факта ученые проанализировали минерал, который широко распространен между поверхностью Земли и её недрами.

Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе провели исследование и выяснили, что недра Земли остывают быстрее, чем предполагалось ранее.

Так, исследователи проанализировали широко распространенный между поверхностью Земли и ее недрами минерал. Он проводит и отдает тепло. Выяснилось, что Земля остывает быстрее, чем считалось ранее. Речь идет про минерал бриджманит.

Эта измерительная система позволила нам показать, что теплопроводность бриджманита примерно в 1,5 раза выше, чем предполагалось. Это говорит о том, что поток тепла из ядра в мантию также выше, чем считалось ранее, — сообщили ученые.

Ранее мы писали, что обеспеченные люди в древнем Израиле имели собственный туалет, но страдали от паразитов. 

Фото: pixabay 

Теги: остывание земли, ученые из швейцарии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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