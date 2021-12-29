Обеспеченные люди в древнем Израиле имели собственный туалет, но страдали от паразитов

Возраст находок составил около 2,7 тыс. лет.

Ученые изучили, что содержал туалет во времена древнего Израиля. Они отметили, что даже зажиточные люди страдали от паразитов, хоть и соблюдали нормы гигиены. Статья была опубликована в журнале International Journal of Paleopathology.

Раскопки проводились на юге Иерусалима в районе Армон ха-Нацив. В результате ученые наткнулись на руины богатого поместья, возраст которого составляет порядка 2,7 тыс. лет. Рядом с поместьем располагался сад с фруктовыми деревьями. В саду ученые нашли несколько сооружений, в том числе большой резервуар для воды и каменный предмет кубической формы с отверстием в центре – древний унитаз.

Выяснилось, что зажиточные люди того времени страдали от глистов. Такие выводы были сделаны после исследования образцов почвы из древнего туалета. В образцах были обнаружены яйца четырех видов кишечных паразитов. Исследователи считают, что собственный туалет мог быть лишь символом богатства.

Предполагается, что с развитием скотоводства связано распространение паразитов.

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