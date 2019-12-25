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В Израиле разработали технологию для омоложения клеток
Сегодня, 10:30
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В Израиле разработали технологию для омоложения клеток

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Все дело в гормонах.

Ученые из Израильского технологического института Техниона (Technion-Israel Institute of Technology) разработали способ омоложения клеток организма. Статья была опубликована в журнале Blood.

Так, исследователи пытались определить, почему коронавирус тяжелее переносят пожилые люди. Оказалось, что все дело в количестве В-лимфоцитов в теле человека. Эти клетки при заражении вырабатывают иммунный ответ. Однако с возрастом В-клетки стареют и организму становится сложнее отвечать на угрозу. При этом можно выработку В-лимфоцитов восстановить, если подавить гормоны, которые их блокируют.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров. 

Фото: pixabay 

Теги: израильские ученые, омоложение клеток
Категории: Фабрика Знаний, Наука и технологии, Мировые новости, Лента новостей,

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