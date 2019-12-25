Ученые нашли лекарство, которое почти на 100% помогает справиться с коронавирусом

В препаратах есть вещества, которые используют при лечении атеросклероза и рака.

Израильские ученые из Института биологических наук имени Александра Зильбермана нашли лекарства, которые почти на 100% помогают справиться с коронавирусом. Об этом пишет The Jerusalem Post.

В препаратах содержатся вещества, которые используются при лечении рака и атеросклероза.

Отмечается, что против коронавируса могут быть эффективны около 18 препаратов. Однако нужно провести еще несколько испытаний, чтобы получить точные результаты.

Сейчас исследователи ищут фармпартнера, который эти испытания поможет провести.

Ранее мы писали, что иммунный ответ от вакцины может быть связан с возрастом. Дело в том, что у пожилых людей вырабатывается меньшее число антител.

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