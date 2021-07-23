Кабмин проследит за средствами ФНБ при реализации ВСМ

Необходимость формирования отчётности возложена как на само предприятие-концедента, так и на банки, вовлечённые в финансирование проекта.

Кабинетом министров утверждён особый механизм отслеживания расходов средств Фонда национального благосостояния, выделяемых на реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщает издание "Ведомости".

Контроль за движением денежных средств будет осуществляться поэтапно: сначала при оформлении субординированных вкладов в кредитных организациях, участвующих в финансировании, затем при предоставлении отдельных траншей концессионерам в рамках синдицированной кредитной схемы.

Необходимость формирования отчётности возложена как на само предприятие-концедента, так и на банки, вовлечённые в финансирование проекта.

Этот порядок разработан с целью усиления прозрачности и финансовой дисциплины в процессе возведения магистрали, рассматриваемого правительством как важнейший этап общероссийской программы высокоскоростного железнодорожного транспорта.

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Фото: пресс-служба АО "РЖД"