За июнь в Петербурге трудоустройство устроились на работу почти 4 тыс. подростков

Прежде чем приступить к труду, молодые граждане проходят консультации с психологами, посещают специализированные мастер-классы, практикуются и стажируются.

Почти 4 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет смогли устроиться на временную работу в Санкт-Петербурге благодаря городской программе поддержки молодежного трудоустройства. Несмотря на пик предложений рабочих мест именно в летние месяцы, временные вакансии предоставляются молодым гражданам круглый год.

Спектр предлагаемых вакансий постоянно пополняется новыми позициями. В текущем году наша цель — привлечь к участию в программе временной занятости молодёжи более 14 тысяч подростков. Работа позволяет ребятам заработать собственные деньги, приобрести первый профессиональный опыт, который впоследствии поможет осознанно выбрать направление будущей карьеры, прокомментировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Молодежь получает возможность освоить профессии в сферах документооборота, маркетинга, продвижения в социальных сетях, организации мероприятий, а также социального и медицинского обслуживания. Рабочие места предоставлены в различных учреждениях, таких как библиотеки, музеи, молодёжные клубы, супермаркеты, налоговые и пенсионные учреждения.

Прежде чем приступить к труду, молодые граждане проходят консультации с психологами, посещают специализированные мастер-классы, практикуются и стажируются.

Информацию о программе трудоустройства несовершеннолетних можно найти на официальном ресурсе Службы занятости Санкт-Петербурга, подать заявку доступно через личный кабинет на портале "Работа России".

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