Мурашко рассказал о работе над препаратом против COVID-19

Разработка лекарства находится на последней стадии.

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время ведется разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие COVID-19 на начальном этапе. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

По словам министра, разработка находится на последней стадии. Наименование лекарства будет известно после завершения всех испытаний.

Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от ковида], хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он подчеркнул, что всех других лекарств, которыми лечат COVID-19, в стране сейчас в достатке. В поставках ограничили только один иностранный препарат, но у него уже имеется отечественный аналог.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке лекарства, способном подавлять размножение коронавируса. По его словам, результаты разрабатываемого лекарства будут обнародованы позже, чем препарат на основе антител.

Фото: kremlin.ru